Omofobia, il Vaticano contro il Ddl Zan: “Viola il Concordato”

ROMA – Il Vaticano ha chiesto formalmente al governo italiano di modificare il ddl Zan, contro l’omofobia. Secondo la Segreteria di Stato violerebbe “l’accordo di revisione del Concordato”. E’ stata per questo consegnata all’ambasciata italiana presso la Santa Sede una nota a firma del Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati monsignor Paul Richard Gallagher, come riferisce il Corriere della Sera.

“Noi sosteniamo la legge Zan e, naturalmente, siamo disponibili al dialogo. Siamo pronti a guardare i nodi giuridici ma sosteniamo l’impianto della legge che è una legge di civiltà”, commenta il segretario del Pd Enrico Letta a “Radio anch’io”.

