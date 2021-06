Pedonalizzazioni, Scoma (Iv): “La Rambla ennesimo bluff del Comune”

PALERMO – “Vi ricordate della tanto sbandierata pedonalizzazione da Via Amari a Via Ruggero Settimo con l’istituzione della famosa Rambla a Palermo? A pochi giorni dal debutto sembra proprio l’ennesimo dei tanti pacchi che l’amministrazione comunale ha rifilato ai cittadini”. Lo dichiara in una nota Francesco Scoma di Italia Viva e membro dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.

“Tra i controlli assenti dei vigili sfrecciano indisturbate auto, moto, ciclomotori e spuntano venditori abusivi che vendono qualsiasi prodotto mettendo in ginocchio i commercianti regolari della zona già provati dalle tante inadempienze di chi governa la città – continua Scoma -. Peccato il proposito della pedonalizzazione era giusto ma totalmente inutile e dannoso se viene concepito senza ascoltare residenti e i commercianti della zona. Un altro bluff di Orlando e la sua giunta è stato smascherato”.