Raspadori: “C’è grande entusiamo. Ecco cosa mi ha detto Mancini”

In casa Italia la grande sorpresa delle convocazioni per l’Europeo è il classe 2000 Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo ha convinto il Ct Mancini e si è guadagnato lo spazio in Nazionale Maggiore, compresi 15 minuti nel match del Girone contro il Galles.

In casa Azzurra c’è grande entusiasmo tra i calciatori, lo staff e anche i tifosi. Lo testimonia proprio l’attaccante in conferenza stampa: “C’è un clima di entusiasmo, ce lo siamo creati noi e dobbiamo cercare di portarlo avanti, di dare continuità di risultati e atteggiamento che possono dare tanto per arrivare dove vogliamo arrivare”.

Raspadori ha parlato anche dell’ultimo trionfo dell’Italia, cioè il Mondiale del 2006: “Ero piccolo, ma ricordo tutto. Ero a casa a guardare tutte le partite insieme alla mia famiglia. È stato un momento magico come quello che sto vivendo io adesso. La cosa bella di questo gruppo è che sin dall’inizio mi sono sentito parte di questo progetto. Per me è stato difficile, gli altri mi hanno inserito alla grande. Io, fino a qualche mese fa, vedevo i miei compagni come idoli e adesso sono insieme a loro”.

“L’Austria – ha continuato l’attaccante parlando della prossima avversaria – è una squadra forte ed organizzata. Dobbiamo farci trovare pronti e concentrarci su quello che dobbiamo fare noi. Credo che sia la cosa più importante”.

L’attaccante scuola Sassuolo ha raccontato anche le prime parole con il Ct dopo la convocazione: “Il mister, la prima volta che mi ha convocato mi ha detto ‘se sei qui è perché te lo sei meritato’. È stata la cosa che mi ha dato più fiducia e coraggio per questa avventura. Quando ti inserisci in una cosa così grande è sentirti parte di questa cosa ed è quello che mi hanno trasmesso tutti sin da subito”.