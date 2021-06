Recovery Plan, Bruxelles promuove l’Italia: i arrivo 25 miliardi

ROMA – Italia promossa a pieni voti sul Recovery plan. Draghi riceverà oggi a Roma la Von der Leyen. Al premier italiano la presidente della Commissione europea consegnerà la pagella data da Bruxelles al Pnrr dell’Italia. La valutazione Ue al Recevory plan italiano vede tutte A, tranne una B alla voce “costi”. Voti alti che assicurano 25 miliardi di euro entro luglio all’Italia, anticipo di quei 191,5 che affluiranno nel Paese fino al 2026.

La prossima settimana la Commissione Ue approverà sette piani nazionali di ripresa e resilienza: oltre al Pnrr italiano, il via libera arriverà anche per Austria, Slovacchia, Lettonia, Germania, Belgio e Francia. Secondo quanto riferito da una portavoce Ue, von der Leyen proseguirà il suo tour delle capitali Ue, avviato questa settimana, per annunciare la notizia di persona. Lunedì la presidente partirà alla volta di Vienna e Bratislava, martedì sarà invece in Lettonia, Germania e Italia, mentre mercoledì visiterà Belgio e Francia.

