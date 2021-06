Seap Aragona, posti limitati al “PalaNicosia” per la finale

Il "PalaNicosia" non potrà essere sold out, ingresso ad invito per la finale

AGRIGENTO – In vista di gara 2 di sabato 26 giugno, incontro valido per il ritorno della finale playoff per la promozione in Serie A2 tra Seap Aragona e Volley Vicenza, saranno disponibili posti limitati al “PalaNicosia” di Agrigento. L’ingresso sarà consentito solo su invito della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Ecco la nota ufficiale diramata dalla società in merito alla finale playoff.

“La Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona comunica che in occasione della finale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie A2 di sabato 26 giugno, alle ore 18, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, contro il Volley Vicenza, a causa dei pochi posti disponibili all’interno della struttura, non sarà aperto il botteghino e, di conseguenza, non è prevista la vendita dei biglietti. La Società biancazzurra è dispiaciuta di non poter accontentare le numerosissime richieste pervenute da parte dei tifosi e appassionati di pallavolo da tutta la Sicilia, ma tiene a precisare che la capienza del glorioso “Pippo Nicosia” si è ulteriormente ridotta dopo la decisione del Governo di riaprire parzialmente al pubblico anche gli impianti sportivi al chiuso, con l’emergenza Covid non del tutto debellata. La Società ha così deciso di invitare personalmente un numero limitato di persone al palasport e sarà data priorità ai rappresentanti dei tantissimi sponsor della Pallavolo Aragona che, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, nel corso della stagione non hanno mai fatto mancare il loro supporto e sostegno al progetto sportivo della formazione biancazzurra. La Società, infine, informa che prima, durante e dopo la partita saranno scrupolosamente osservate tutte le disposizioni dei protocolli FIPAV anti Covid.”