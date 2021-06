PALERMO – Il traffico impazzito fa scoppiare anche un’altra emergenza, quella dei rifiuti. Diversi quartieri della città stanno facendo i conti in queste ore con cassonetti stracolmi e non svuotati sotto il sole cocente di questi giorni, un ritardo che l’azienda attribuisce a più cause, in primis Bellolampo, ma che risente anche delle code chilometriche in cui restano imbottigliati gli autocompattatori.

I cantieri di viale Regione Siciliana, sia all’altezza del ponte Corleone che del Lidl di via Principe di Paternò, rendono difficile raggiungere la discarica di Bellolampo ma a influire sono anche gli incolonnamenti registrati oggi sia via mare che in centro a causa della chiusura al traffico dovuta allo spot della Red Bull. Gli autocompattatori della Rap riescono difficilmente a districarsi nel traffico e l’azienda sta provando a correre ai ripari già nelle prossime ore.