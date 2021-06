A Floridia la conferenza nazionale sul linfedema

FLORIDIA (SIRACUSA) – Per due giorni, il 25 e il 26 giugno, Floridia in provincia di Siracusa, sarà sede della prima conferenza nazionale sul Linfedema. A partire dalle 9 di venerdì 25 giugno fino al pomeriggio di sabato 26, medici esperti in linfologia, nella sede di Medical Excellence Tv a Floridia, esponenti politici ed istituzionali, i dirigenti delle istituzioni sanitarie, linfoterapisti, ricercatori, dirigenti di aziende di settore, avvocati e medici legali specialisti nel merito, oltre naturalmente a pazienti, medici di medicina generale, dirigenti medici dell’Inps, si ritroveranno a dibattere le problematiche che discendono a cascata dal vissuto quotidiano di questa patologia cronica, invalidante e ingravescente, scarsamente conosciuta anche nel mondo scientifico.

“Con un progetto multimediale innovativo, influenzato anche dalla pandemia Covid in corso, in luogo del classico congresso di settore con gli specialisti chiamati a susseguirsi con le loro relazioni dal podio – spiega Franco Forestiere, presidente dell’associazione Sos Linfedema onlus – comunicazioni tra l’altro circuitate solo tra gli intervenuti e i pochi eletti fruitori delle riviste scientifiche di settore. Abbiamo voluto segnare una sorta di cambio di passo nel senso di aprire a tutti gli interessati la possibilità di seguire in diretta i lavori della conferenza. Quindi niente relazioni. Abbiamo articolato la conferenza su un algoritmo “Ricerca, innovazione e sviluppo” che già di per sé è significativo e propedeutico al domani.

I lavori sono suddivisi in 12 Tavole rotonde a tema, che vedranno confrontarsi esperti e specialisti su uno specifico argomento, arricchito dal contributo di video domande che perverranno dal pubblico. La conferenza può essere seguita in diretta televisiva sul canale 86 del DGT terrestre, ovvero in streaming internazionale sulla pagina facebook di Medical Excellence tv e Sos Linfedema. Appuntamento a venerdi’ 25 alle ore 9,00 su Medical Excellence Tv.