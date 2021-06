In attesa dei quaranta gradi di venerdì, l'aria è già rovente

CATANIA – In attesa della bolla da quaranta gradi che dovrebbe abbattersi sul capoluogo etneo venerdì prossimo, la colonnina di mercurio fa registrare la non meno impressionante temperatura di 36 gradi centigradi all’ombra in città. L’umidità è al 27%, il cielo parzialmente nuvoloso, mentre il vento viaggia a 18 km orari.