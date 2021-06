Catania, comunicata la cifra raccolta con l’iniziativa della Sigi

CATANIA – Il Calcio Catania, tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha comunicato le cifre (riferite fino al 20 giugno) dell’iniziativa della Sigi “Uniti per il Catania”. Le donazioni sono ancora aperte e a pochi giorni dal lancio dell’iniziativa sono stati effettuati ben 536 bonifici per una cifra totale di 59.803 euro.

L’iniziativa intrapresa dalla Sport Investment Group Italia S.p.A. a sostegno del Calcio Catania mira a far sostenere, a chiunque lo desideri, il rilancio del club etneo. A tal fine, chi eseguirà i bonifici sul conto corrente indicato otterrà una opzione sull’acquisto di azioni della società S.I.G.I., proprietaria del Calcio Catania. Tutte le somme versate saranno utilizzate per procedere all’iscrizione suddetta. In caso contrario, le somme versate verranno rimborsate entro e non oltre giorni cinque dalla mancata iscrizione al campionato.