Ct Austria: “Prima o poi l’Italia deve perdere”

L’Italia non ha paura dell’Austria, ma anche l’Austria non ha paura dell’Italia. Le due squadra sabato, 26 giugno, si sfideranno a Wembley per gli ottavi di finale di Euro 2020. L’attaccante azzurro Lorenzo Insigne, intervenuto in conferenza stampa, sa quali sono i punti di forza dei prossimi avversari, che per la prima volta nella loro storia hanno superato il primo turno di un campionato Europeo.

Il Ct austriaco, Franco Foda, intervistato dal quotidiano Kleine Zeitung ha parlato della situazione legata al mancato accesso per i propri tifosi nello stadio: “Spero che la Uefa cambi qualcosa, altrimenti sarebbe un gran peccato. Sarebbe meraviglioso se i tifosi potessero venire dall’Austria e vivere con noi questo momento così speciale

Foda si è anche concentrato sulla sfida contro l’Italia: “Inizialmente sembra una sfida irrisolvibile e impossibile per noi, perché loro non perdono da un’eternità. Ma prima o poi perderà anche la squadra di Mancini. Siamo comunque contentissimi di poter vivere questo momento”.