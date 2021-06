Fiordilino: “Palermo non merita la Serie C. Accardi? Gli ho detto una cosa”

Luca Fiordilino è stato uno dei “picciotti” del Palermo di Zamparini. Il centrocampista ha indossato la maglia rosanero nel campionato di Serie B, per poi accasarsi al Venezia una volta fallito il vecchio club.

Nelle scorse settimane il calciatore che è nato a Casteldaccia ha festeggiato la promozione nella massima serie ed è tornato a palare del club rosa: “Palermo non merita questa categoria perché sappiamo tutti la storia del club rosanero. Spero che i rosa tornino nel calcio che conta. Non conosco bene la proprietà attuale – ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di Mediagol – ma spero che che possa riuscire a portare il Palermo in alto. Il campionato di C è difficilissimo, io l’ho fatto a Lecce ed a Cosenza non è facile salire. È molto dura ma spero che i rosanero puntino realmente a vincere il campionato perché i tifosi palermitani lo meritano”.

Nei rosanero c’è anche un calciatore che ha fatto tutta la trafila del settore giovanile con Fioridlino ed è Andrea Accardi: “Ci sentiamo quasi ogni giorno, abbiamo un rapporto bellissimo. Lo sapevo che sarebbe diventato un punto fermo del Palermo e anche quando non giocava gli dicevo di non mollare perché ho sempre saputo che sarebbe arrivato il suo momento. Adesso è arrivato e spero che continui così”.