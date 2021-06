Giacomo Tedesco: “Infinita riconoscenza e amore per i colori rosanero”

PALERMO – Il commento di Giacomo Tedesco è affidato ad un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. L’ex calciatore palermitano ha ripercorso alcune tappe della sua esperienza calcistica chiarendo aspetti che secondo lui venivano travisati. Ecco le sue parole condivise sul noto social network.

“Chi mi conosce bene, chi mi è sempre stato vicino o anche chi ha seguito la mia vita sportiva con obiettività, conosce la mia infinita riconoscenza e il mio amore per i colori rosanero. Nel corso della mia carriera, potendo scegliere, ho sempre scelto il sud e in particolare la Sicilia. Non rinnego nulla del mio passato. Nè le scelte giuste, nè quelle rivelatisi sbagliate. Sono consapevole del fatto che pochissimi calciatori sono stati amati ‘a prescindere’ e che non si può certo piacere a tutti. Sono, però, ugualmente fiero di aver lottato con tutto me stesso per ogni maglia che ho indossato, a cominciare da quella del Palermo, società che mi ha cresciuto e fatto esordire, finendo con l’ultima delle mie esperienze professionali. Mi spiace che determinati organi di stampa strumentalizzino la mia onestà e il mio cercare di essere sempre generoso con chi mi ha dato amore e sostegno, indistintamente. Ma certe logiche mi sono ormai chiare e non mi interessano francamente”.