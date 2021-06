Il picco della variante Delta: “Quarantena per tutti”

C’è un nuovo picco di casi Covid nel Regno Unito, alimentati dalla contagiosa variante Delta (ex indiana) del virus, con una quota giornaliera di test positivi pari a 16.135, il numero più alto dal 2 febbraio. Lo indicano i dati del governo britannico, che confermano però un incremento più contenuto del totale dei ricoveri ospedalieri (ora pari a 1508) grazie all’efficacia vaccinale e un calo dei morti, dai 27 di ieri a 19. I vaccini somministrati (altri 550.000 nelle ultime 24 ore) superano adesso 75 milioni di dosi, col 60,2 di tutta la popolazione adulta interamente immunizzata e l’82,5% raggiunta almeno da una prima dose.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso l’auspicio che chi arriva dal Regno Unito sia messo in quarantena in qualsiasi Paese dell’Ue. Lo riporta il Guardian. “In Germania, se vieni dalla Gran Bretagna, devi metterti in quarantena – e non è così in tutti i Paesi europei. Mentre vorrei che fosse così”, ha detto parlando al Bundestag.