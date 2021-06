Nofrio’s Cup, regna l’equilibrio: le ultime tre conquistano la vittoria

MARINEO (PA) – Torna tutto in discussione nella Nofrio’s Cup. La serata di ieri, che è coincisa con la quinta giornata del torneo, ha visto la sconfitta di Milan, Amburgo e Barcellona. Adesso avrà inizio il girone di ritorno che, c’è da scommetterci, sarà super entusiasmante e i soli 3 punti di differenza tra la prima e l’ultima ne sono la testimonianza.

La prima gara della giornata ha visto in campo Barcellona-Real Madrid terminata 0-3 per i “blancos”. C’è da dire che Aiello ha sbagliato un rigore per i blaugrana quando il risultato era ancora sullo 0-0; da quel momento il Real ha accelerato e inflitto la sconfitta.

Subito dopo sono andate in campo Borussia Dortmund e Mila. La sfida è stata veramente ricchissima di gol ed in tutto se ne contano sedici. I tedeschi sono partiti a mille e dopo pochi minuti erano già avanti 2-0. I rossoneri non si sono scoraggiati e hanno raggiunto il pari che, però, è durato veramente pochi minuti e le triplette di Fiduccia, Di Peri e Ribaudo hanno consegnato la vittoria ai gialloneri.

La giornata è stata chiusa da Ajax-Amburgo. I tedeschi hanno provato con Pernice, autore di una doppietta, a conquistare la vittoria ma nulla hanno potuto contro un Ajax concentrato e determinato che, nonostante gli infortuni, ha sconfitto la “squadra dei baffi” e portato a casa una preziosissima vittoria che li fa risalire al terzo posto.