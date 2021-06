Odjer: “Quando ha chiamato il Palermo non ho avuto dubbi”

PALERMO – “Ero in scadenza con la Salernitana e quando ha chiamato il Palermo non ho avuto dubbi, seguo il club dai tempi in cui andava in Europa. Hanno una tifoseria pazzesca. In società mi hanno accolto tutti benissimo. Mi trovo bene con staff, ds, presidente e soprattutto con i compagni. Si è formato veramente un bel gruppo, tutti ci vogliamo bene e siamo uniti”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo Moses Odjer. Il calciatore ghanese ha creato un canale sulla nota piattaforma YouTube dove è protagonista di una lunga intervista condivisa tramite un video. Durante questa clip, il mediano rosanero ha parlato anche della sua esperienza nel capoluogo siciliano.