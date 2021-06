Palermo, Castagnini lavora ai rinforzi: ora serve accelerare

Il ds dovrà consegnare una squadra pronta al tecnico per non incappare negli stessi errori della scorsa stagione

PALERMO – Nella scorse settimane il Palermo dato l’annuncio della conferma in panchina di Giacomo Filippi e cominciato a preparare la prossima stagione, stabilendo anche data e luogo del prossimo ritiro precampionato. Due cose molto importanti. In questo modo non saranno ripetuti gli errori dello scorso anno, quando la dirigenza programmò tutto in ritardo, con l’annuncio dell’allenatore a ridosso del ritiro estivo e con una rosa che si presentò incompleta a Petralia Sottana.

Dopo queste mosse sarà tempo di calciomercato, ma ancora nessuna operazione è stata conclusa. La dirigenza sta vagliando alcuni nomi, senza, ancora, affondare il colpo. Alla squadra serviranno necessariamente diversi elementi. In particolare sarà necessario acquistare un esterno sinistro di centrocampo, che possa far riposare Valente e sostituire Crivello che è sul piede di partenza. Per questo ruolo sembra che l’obiettivo sia diventato Maxime Giron, che è in scadenza con il Bisceglie.

In difesa dovrebbe partire anche Michele Somma, che ha deluso le aspettative. Il difensore è difficile da piazzare a causa del lungo contratto (scadenza 2023) e l’ingaggio da circa 150 mila euro a stagione.

In mediana si registra già la partenza di Martin. Il francese non avrà rinnovato il contratto, che scadrà il 30 giugno. Tra gli intoccabili c’è sicuramente De Rose e si dovrà decidere se cedere uno tra Broh e Odjer, che potrebbero fare spazio a qualche nuovo elemento con un ingaggio meno oneroso.

Il reparto che dovrà vedere diverse innesti è, per forza di cose, l’attacco. Santana ha appeso le scarpette al chiodo, Rauti è tornato al Torino e Lucca sembra destinato alla cessione. Si dovrà ragionare anche sul futuro di Saraniti, che è in scadenza nel giugno 2022 e ha deluso le aspettative. Se l’ex Lecce dovesse partire il club si fionderà certamente su un profilo esperto che avrà il compito di siglare gol “pesanti” e n tal senso si fanno già i nomi di Vantaggiato, Marotta e Manconi, con quest’ultimo che vorrebbe accasarsi in Serie B. Sarà necessario reperire anche un esterno sinistro in grado di duellare con Floriano per il posto. Sul lato destro, invece, con Kanoute e Silipo in rosa non si dovrebbe intervenire.

Il Ds Castagnini, che ha ricevuto maggiori margini di manovra e possibilità di esercitare, dovrà intavolare le trattative e affondare per non arrivare impreparato al ritiro di San Gregorio Magno senza volti nuovi.