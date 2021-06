Palermo, lo sfregio della movida selvaggia e senza freni – FOTO

PALERMO – A Palermo la movida selvaggia trasforma le strade del centro storico in un campo di battaglia. Rifiuti su rifiuti lasciati in ogni panchina, arredo urbano e angolo di strada sono lo scenario in cui si risvegliano i residenti del centro o del centro storico dopo le serate di giovani e meno giovani trascorse a bere e a mangiare fino a tarda notte senza preoccuparsi del decoro urbano e del civile conferimento dei rifiuti.

Sul tema è intervenuto anche il vicepresidente della Prima Circoscrizione, Antonio Nicolao che ritiene la Ztl notturna un deterrente alla movida selvaggia. “Abbiamo assistito a folle incontrollate di movida in centro storico – dice Nicolao -anche fuori l’orario del coprifuoco quando era in vigore, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, tappeti di bottiglie di vetro nelle piazze pedonali, schiamazzi musica ad alto volume e macchine parcheggiate in modo selvaggio.

Molti iresidenti che hanno subito invocato il ritorno della ZTL notturna, proprio per provare a limitare l’affluenza di vetture che non hanno motivo di scorazzare tra le viuzze del centro storico. Piazza Sant’Anna, piazza Croce dei Vespri, piazza teatro Santa Cecilia, piazza Magione, via Calderai e tante altre vie prese d’assalto. Ecco perché chiedo all’assessore alla Mobilità e traffico di riattivare la ZTL notturna da subito, anche in considerazioni delle dichiarazioni del Questore che non si può vigilare ovunque”.

