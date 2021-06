Palermo, logo arcobaleno sui social network

PALERMO – Il club rosanero cambia il colore del logo sui social network: è l’iniziativa sociale della squadra di viale del Fante con il coordinamento Pride come segno di vicinanza alla comunità LGBT. Sono diverse le società calcistiche ad aver attuato questa iniziativa, come la Juventus in Serie A o il Bari nello stesso girone di Serie C del Palermo.

“Ognuno è libero di amare chi vuole. Perfino un’altra squadra di calcio. Contro ogni forma di discriminazione. Il Palermo è da sempre in prima linea nella difesa dei propri valori: legalità, inclusione sociale, solidarietà, non violenza. Lo abbiamo manifestato con tutte le nostre iniziative sociali, dall’impegno nei quartieri difficili alla lotta alla mafia, dalla collaborazione con Caritas a quella con le associazioni di volontariato, fino a questa con il coordinamento Pride. Nessuno schieramento politico, tutto è parte dello stesso concetto: il Palermo è il Palermo anche fuori dal campo, crede in valori universali e li applica alla sua responsabilità sociale”, si legge sulla pagina Facebook dei rosanero.

In Europa, la polemica è nata dopo il rifiuto da parte della UEFA di illuminare proprio con i colori dell’arcobaleno l'”Allianz Arena” di Monaco in occasione del match di Euro 2020 tra Germania e Ungheria. Proprio la UEFA ha ricordato di essere un organo “politicamente neutrale“ e considerata la connotazione politica della richiesta ha dovuto rispondere negativamente.