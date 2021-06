Raid all’Asp di via Onorato: rubato il sistema di videosorveglianza

PALERMO – Nell’ultimo fine settimana i ladri hanno compiuto un nuovo raid nella sede dell’Asp di Palermo in via Carmelo Onorato. Oltre a una macchinetta del caffè, i malviventi hanno portato via parte del sistema di videosorveglianza. Anche in questo caso il colpo è stato messo a segno di notte. In queste ultime settimane sono stati diversi i colpi nella sede dell’Asp di Palermo. Una decina almeno negli ultimi mesi. Durante i colpi sono stati rubati diversi computer e materiale di cancellerie e svuotati alcuni distributori di bibite.

Sugli episodi indagano la polizia e i carabinieri. I ladri colpiscono di notte e sono riusciti a ripulire alcuni degli uffici amministrativi presenti nella grande struttura e qualche ambulatorio medico.