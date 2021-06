Rogo a Licodia, in fiamme anche alcune auto

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.

SANTA MARIA DI LICODIA. Un vaso incendio é divampato, nel pomeriggio di oggi, in Contrada Canneto a Santa Maria di Licodia. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Adrano e Paternò del Comando Provinciale di Catania, sono state impegnate nello spegnimento di alcuni autoveicoli parcheggiati in un piazzale all’aperto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.