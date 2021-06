Sabatini: “Volevo prendere Verratti per il Palermo”

“Il presidente del Bologna ci ha riuniti un po’ di tempo fa ed è intervenuto in maniera perentoria dicendo che il club non vende e se si dovrà ripianare qualche perdita, ci penserà lui. Perciò non c’è nessuna necessità di fare trattative strozzate o confuse”. Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”. L’ex direttore sportivo del Palermo si è anche soffermato su un curioso aneddoto del suo passato in rosanero. “La nostra Nazionale gioca con gioia e si vede che ci sono dei ragazzi che si vogliono bene. Verratti? Lavoravo al Palermo e lui era un “bambino” che aveva esordito in Serie C. Con me c’era Massara e volevamo correre a prenderlo. Non ci siamo riusciti e resta un grande rammarico”.