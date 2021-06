Scompare bimbo di 2 anni al Mugello, notte di ricerche senza sosta

Ore di ansia per Nicola scomparso nella notte tra lunedì e martedì. I genitori lo hanno messo a letto la sera precedente e non l'hanno ritrovato al mattino

FIRENZE – Ancora senza esito le ricerche del bimbo di 2 anni figlio di una coppia tedesca scomparso da casa a Campanara di Palazzuolo sul Senio, località isolata dell’Alto Mugello in provincia di Firenze: gli sforzi dei soccorritori sono andati avanti tutta la notte e proseguiranno nelle prossime ore.

La famiglia, che ha anche un altro figlio di 4 anni, vive in un casolare gestendo un’azienda di apicoltura. Le ricerche sono proseguite tutta la notte e si conta molto sull’uso aereo di un termoscanner per individuare il bambino. Il piccolo è scomparso la notte tra il 21 e il 22 giugno da un casolare sull’Appennino dove vive coi genitori e il fratellino di 4 anni. La famiglia vive in una casa isolata. Zona impervia, raggiungibile solo da una mulattiera. Lunedì sera padre e madre hanno messo a letto i due figli, anche Nicola. Quando sono andati a svegliarlo, hanno trovato un lettino vuoto. Hanno cercato per tutta la casa, poi nei terreni intorno. Hanno dato l’allarme ai carabinieri. Nicola è un bimbo che vive in campagna e ha sviluppato presto autonomia nei movimenti, abituato a muoversi da solo oltre i margini dell’abitazione e le immediate vicinanze.

Intanto, continuano anche le ricerche di Saman: oggi tornano in azione i cani molecolari ed è previsto un nuovo vertice in Procura.