Sigel Marsala, c’è un nuovo acquisto: tesserata la schiacciatrice Tomberli

MARSALA (TP) – Nuova ufficialità tra le fila marsalesi. A diventare una giocatrice della Sigel Marsala per l’imminente

stagione agonistica 2021/2022 è la ventiduenne schiacciatrice fiorentina Virginia Ristori Tomberli.

L’atleta, alta 180 cm, si affaccia alla serie A2 a seguito dell’accordo con la Sigel Marsala forte dell’esperienza accumulata nei cinque campionati di B1, ultimi quattro dei quali disputati con i pisani di Fgl Castelfranco. L’atleta di Campi Bisenzio (Firenze) che peraltro possiede buone capacità in attacco e difesa, si appresta a vivere in assoluto la prima esperienza pallavolistica lontano da casa.

Con l’ingaggio della Ristori Tomberli si accresce così il numero di giocatrici toscane presenti nel roster. Infatti, alla Sigel Marsala ritroverà Aurora Pistolesi. Le due, anno di nascita 1999, sono state compagne in under 13 nella comune militanza alla USD Volley Club Le Signe.

La scheda:

Muove i primi passi nel mondo del volley nella società del suo paese la Pallavolo Bacci Campi, per poi spostarsi all’età di 12 anni nella società del paese vicino USD Volley Club Le Signe aggregandosi al gruppo della sua età che era l’U13, dove resta fino al primo anno di U16. In questi anni disputa le prime finali nazionali (U14) e anche il campionato di serie D, in concomitanza al primo anno di Under 16.

Successivamente, si sposta a livello giovanile nella Asp Pallavolo Montelupo dove finisce il percorso under disputando altre tre volte le finali nazionali ed effettuando rispettivamente il primo anno il campionato di serie C con la Bacci Campi, il secondo la B2 con la ASD Pallavolo Sestese e il terzo e ultimo la B1 con la CS San Michele Firenze Volley.

Terminato il percorso giovanile viene tesserata nella ASD Pallavolo Castelfranco (PI), squadra dalla quale proviene, dove prende parte al campionato di B1 e vi resta in totale 4 anni.

Le prime parole di una a dir poco entusiasta Virginia Ristori Tomberli da nuova lilybetana. La chiamata della Sigel, a 22 anni, per lei rappresenta il salto in una categoria superiore: “Sono veramente molto grata alla Sigel Marsala. Mi hanno parlato molto bene della Società e del contesto in cui la realtà di Marsala è inserita rispetto al panorama nazionale. So anche quanto sia caloroso il pubblico e quanto seguito ha la squadra di casa. Proverò in questa nuova dimensione di essere d’aiuto e mettermi al servizio dell’intera squadra e del coach, promettendo di essere a loro

completa disposizione. Spero di riuscire a ricompensare l’opportunità offerta e di ripagare la fiducia che mi ha concesso la Società, decidendo di ingaggiarmi”.

Si aprono quindi le porte della serie A per Virginia Ristori Tomberli che, come altre giovani pallavoliste, andrà a coronare il sogno di potere un giorno calcare il rettangolo rosa.