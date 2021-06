A casa con i deputati e la legge sull’acqua pubblica fu bocciata

L’inchiesta parte dalla Sicilia, ma arriva fin dentro i palazzi romani della politica e non solo. Ci sarebbe la regia di Marco Campione dietro la bocciatura della legge siciliana sull’acqua pubblica.

Il governo Renzi

L’imprenditore agrigentino, fermato ieri su disposizione della Procura di Agrigento, sarebbe riuscito a dettare anche un passaggio dell’agenda politica del governo allora guidato dal premier Matteo Renzi. Come? Convincendo la presidenza del Consiglio dei ministri a impugnare alcuni articoli della legge siciliana che sarebbero stati bocciati dalla Corte Costituzionale.

È uno dei capitolo più delicati dell’inchiesta che ieri ha portato al fermo di otto persone, mentre gli indagati sono 92, tra cui nomi eccellenti. Il 10 agosto 2015 l’Ars approva la legge sull’acqua pubblica. Per Marco Campione e la sua Girgenti Acque, che gestisce in concessione il servizio idrico in provincia di Agrigento. Era una dura batosta.

La legge de governo Crocetta

La legge voluta dal Governo da Rosario Crocetta, fortemente voluta dal “Forum per l’acqua pubblica” con referendum del 2011 era stata approvata anche con il voto del Movimento 5Stelle. Prevedeva l’assegnazione del servizio ad enti di diritto pubblico solo dopo avere celebrato una gara e per un periodo non superiore a 9 anni. Girgenti Acque aveva ottenuto, invece, una concessione trentennale.

A questo punto Campione avrebbe attivato i suoi canali affinché qualcuno a Roma prendesse a cuore la sua situazione. La presidenza del Consiglio il 22 ottobre 2015 ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale. In particolare il governo impugnava due commi della legge e cioè quelli che interessavano Campione sulla durata della concessione.

Il consigliere comunale

Bisogna fare un passo indietro, fino all’agosto precedente, per ricostruire la storia. Ed entra in gioco Giuseppe Giuffrida, consigliere comunale di Cattolica Eraclea. Sarebbe stato quest’ultimo a mettere Campione in contatto con Angelo Capodicasa Cesare Damiano. In quel momento entrambi erano deputati nazionali del Partito democratico.

In cambio dell’interessamento Giuffrida avrebbe ottenuto assunzioni, fra cui quella per il cognato, e consulenze a persone da lui segnalate nelle società controllata dalla Girgenti Acque.

I due onorevoli

Il 15 agosto 2015 Giuffrida spiega a Campione che tre giorni dopo aveva fissato un appuntamento con Damiano, in quel momento anche presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati. L’incontro era stato fissato per il successivo martedì nella casa estiva dell’onorevole Capodicasa a Cattolica Eraclea: “Gli ho spiegato tutto per martedì alle 8 di sera qua con me e Capodicasa e Damiano”.

Gli investigatori si sono appostati davanti all’abitazione e hanno monitorato l’arrivo dei partecipanti. Mentre raggiungevano in macchina la casa dell’onorevole, Campione chideva a Giuffrida quali argomenti avrebbe potuto trattare con Cesare Damiano. Non c’erano limiti: “… di tutte le cose puoi parlare gli dici acqua…”. “Non hanno ancora impugnato legge”, diceva Campione. “Vabbè ancora mica gli è arrivata non è che gli è arrivata ancora”, rispondeva Giuffrida.

Il sottosegretario

Le date sono fondamentali. L’incontro avviene in agosto e già allora Campione e Giuffrida mostrano di sapere che il Consiglio dei Ministri avrebbe impugnato la legge tre mesi dopo, il 22 ottobre 2015. Terminato l’incontro Giuffrida chiedeva a Campione se l’incontro fosse stato proficuo. L’imprenditore era soddisfatto, temeva soltanto che Damiano “secondo me se lo scorda”. Impossibile, Giuffrida avrebbe sollecitato la memoria del parlamentare: “… quale scordare e scordare allora non mi conosci tu era sindacalista della Cgil e io giorno 13 non gli telefono gli dico gli hai parlato a Claudio Di Vincenti non è che un’ora non gli puoi raccontare la storia e gliela vai a raccontare a Roma una volta che si è messo a disposizione”.

La promessa

Gli investigatori ritengono che in quell’incontro Campione avesse strappato la promessa di un contatto con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De vincenti. Proprio la presidenza del Consiglio dei Ministri poco più di 2 mesi dopo, il 22 ottobre 2015, presentò il ricorso alla Corte costituzionale. Corte che si pronunciava con una sentenza del 7 marzo 2017 affermando in primo luogo che la Regione Siciliana in materia di disciplina del servizio idrico integrato aveva soltanto una competenza legislativa residuale, cioè poteva mettere soltanto norme di legge che non si può nessuno in contrasto normativa nazionale. La Corte costituzionale disse che la legge della Regione siciliana sull’acqua pubblica era illegittima.

Capodicasa è stato sentito al pubblico ministero il 22 febbraio 2016 e ha detto di non avere mai incontrato Marco Campione. Gli inquirenti non hanno dubbi: ha detto il falso.

La segnalazione per un lavoro

Agli atti dell’inchiesta c’è anche un episodio precedente, del 21 marzo 2014, quando Capodicasa chiese a Campiopne di fare assumere una persona inserita nelle categorie protette: “…. per conto di Girgenti Acque devono fare una selezione per questa cosa, è categoria protetta”. “Se mi fa chiamare dalla signora, se mi dice come si chiama così la faccio assistere in questa vicenda”, lo tranquillizzava Campione. Quindi i saluti: “Grazie assai”; “Grazie a lei onorevole a buon rendere”.

Il governo Crocetta non presentò ricorso in tempo utile alla Corte costituzionale contro l’impugnativa di Palazzo Chigi e il disegno di legge sull’acqua pubblica fu cancellato definitivamente.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT