È arrivato il microinfusore del piccolo Karol: “Lì c’è la mia vita”

Una storia a lieto fine che si chiude con un enorme sorriso, quello di Karol, il bambino di 7 anni col diabete melito di tipo 1 che aveva chiesto aiuto per non dover aver più paura di morire.

Il microinfusore di insulina, necessario per tenere sotto controllo i livelli della glicemia, non arrivava e così Karol, aiutato dai genitori, aveva scritto una lettera aperta per spiegare a tutti perché ne aveva bisogno.

La “voce” di Karol è arrivata alla Asp di Messina – il piccolo vive con la famiglia a Torrenova – e l’appello è stato accolto: Karol ha ricevuto il suo microinfusore. “In quel microinfusore che porto sempre addosso – aveva scritto Karol – c’è la mia vita”.

“Mi auguro che questo successo – dice la mamma di Karol, Patrizia – sia per tutti quelli che na hanno bisogno e non solo per noi. Ci sono tante persone che non parlano, si nascondono, si vergognano. Però, ci sono, quindi è giusto che la sanità pensi anche a loro”.