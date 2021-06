Badminton, l’ASd Gymnase promossa in Serie A: i complimenti dal sindaco

ACI CATENA (CT) – Un prestigioso risultato per l’ASD Gymnase, società che ha raggiunto la promozione in Serie A con la squadra di Badminton.

La squadra della ASD Gymnase ha partecipato ai Play Off del Campionato Italiano a squadre di serie B, nel Palasport di Maracalagonis, in Sardegna. In seguito alla vittoria sulla ASD Città di Palermo ha ottenuto la promozione per giocare il Campionato 2022 nella massima serie.

Giorgio Chillemi, Giuseppe Cutuli, Loredana Mauro, Martina Romeo, insieme al tecnico/giocatore Andrea Franceschino, sono stati i protagonisti di questo importante risultato. La squadra ha esordito il sabato contro la Junior BC Milano perdendo col netto punteggio di 5 a 0. Un risultato pressoché scontato considerando che il Club meneghino può utilizzare quotidianamente il PalaBadminton federale e disporre di molte opportunità tecniche e sparring partner di alto livello.

Lo scontro decisivo contro l’ASD Città di Palermo era invece molto più equilibrato e i nostri giocatori sono stati bravi ad imporsi col punteggio di 3 a 2. In questo derby siciliano sono state decisive le vittorie di Loredana Mauro nel singolare e nel doppio femminile giocato insieme a Marina Romeo. Il punto della vittoria, quello più sofferto, è stato conquistato da Giorgio Chillemi che si è imposto in due sets, ma entrambi ai supplementari.

La partecipazione a questa manifestazione in cui contestualmente si svolgevano i Play Off Scudetto, ha dato modo di toccare con mano quanto alto sia diventato il livello della serie A rispetto al periodo in cui il Gymnase era tra le protagoniste di questo Campionato. Tutte le squadre di A di fatto erano costituite da giocatori della Nazionale italiana o atleti stranieri con grande esperienza internazionale.

Dopo questa promozione una rappresentanza della società è stata ricevuta nella sala consiliare del Comune di Aci Catena, il Sindaco Nello Oliveri e l’Assessore allo Sport Alfio Grasso. Con questo incontro l’Amministrazione comunale ha inteso consegnare una targa di riconoscimento per la ottenuta promozione in serie A dalla squadra di Badminton, congratulandosi per la bella impresa sportiva.

Il Presidente della ASD Gymnase Salvo Sciuto, nel ritirare la targa, ha ringraziato il Sindaco Oliveri e l’Assessore Strano per la gradita attenzione dichiarando che sarà sicuramente più agevole affrontare la nuova avventura agonistica sapendo di poter contare sulla vicinanza delle istituzioni cittadine.