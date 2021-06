Catania, Biagianti in soccorso con un bonifico: iniziativa anche dai tifosi

CATANIA – Tutti vanno in soccorso del Catania e della Sigi, anche Marco Biagianti. L’ex centrocampista e capitano rossazzurro, così come tanti tifosi e appassionati, ha effettuato un bonifico a favore della società rossazzurra per provare ad evitare il fallimento.

Il centrocampista, che ha deciso di dedicarsi al calcio a 5 e in questi giorni ha disputato la finale scudetto con la Meta Catania piazzandosi al secondo posto, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook ricordando quanto accaduto lo scorso anno con la mancata conferma in squadra: “Dalla Sigi ho ricevuto per lo più promesse non mantenute. Sia come calciatore, sia come uomo, sia come tifoso. Nonostante le mille perplessità che restano sul futuro e sulla reale capacità di Sigi di mettere al più presto il Calcio Catania in mani sicure e competenti, quello che mi resta da fare è dare il mio personale contributo attraverso un bonifico, facendo prevalere il cuore sulla ragione. Un contributo esclusivamente simbolico, che spero possa essere di esempio anche per altri ex compagni. Un gesto che sa di speranza, un piccolo mattoncino per dare continuità agli sforzi fatti da moltissimi tifosi. Finché sarai in vita, ci sarò sempre e comunque. Forza Catania”.

Il calciatore non ha voluto rendere nota la somma, ma nonostante il suo bonifico la distanza è ancora tanta. La somma da raggiungere è di 800 mila euro, ma ad oggi si è raggiunti 78 mila 114 euro e mancano solamente quattro giorni alla scadenza per presentare la domanda di iscrizione.

Da oggi e fino a domenica, proprio per aiutare la società, la Curva Nord ha deciso di far partire una raccolta fondi e chi vorrà si potrà presentare al botteghino dello stadio e depositare qualsiasi cifra, che poi verrà bonificata.