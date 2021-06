“Centinaia di morti in mare e la Sea Eye 4 bloccata a Palermo” VIDEO

PALERMO – “Al Porto di Palermo la nave Sea Eye 4 e’ bloccata da un fermo amministrativo per verifiche e controlli che durano settimane e settimane. E mentre le lungaggini burocratiche fermano questa nave a Palermo, come altre navi in altri porti italiani, centinaia di persone muoiono nel Mediterraneo. Pesa sulla coscienza degli Stati europei quello che si sta verificando nel Mediterraneo. Si sta consumando un genocidio”. A dirlo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un videomessaggio.

“Sara’ difficile spiegare ai nostri nipoti che bisognava sbrigare delle pratiche burocratiche – aggiunge -. Mentre si sbrigano delle pratiche burocratiche, di cui abbiamo un grande rispetto, coloro che ne sono responsabili devono sapere che hanno sulla coscienza una nave che potrebbe salvare vite umane e che invece e’ bloccata. E mentre noi ci attardiamo a discutere come sia possibile evitare il fermo amministrativo, centinaia di essere umani muoiono nel Mediterraneo. Passatevi una mano sulla vostra coscienza”.