Covid, nelle ultime 24 ore solo 4 nuovi ricoverati in terapia intensiva

ROMA – Sono 951 i nuovi positivi al Covid registrati ieri, con 30 vittime per un tasso di positività allo 0,5%. Solo 4 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Preoccupa intanto la variante Delta che, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ‘entro la fine di agosto rappresenterà il 90%’ dei virus in circolazione nell’Unione Europea. .

Il premier Mario Draghi sottolinea che ora sembra tutto roseo ma non bisogna illudersi e ricordare la lezione del 2020. Impennata record di casi in Brasile, 115 mila in 24 ore.