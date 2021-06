Filippi: “Siamo concentrati sul lavoro. Società va ringraziata”

PALERMO – Quella sta partirà a breve sarà la prima stagione dall’inizio come primo per Giacomo Filippi. Il tecnico è stato per tanti anni il secondo di Boscaglia, ma dopo l’esonero del tecnico gelese per lui è arrivata l’opportunità di guidare il Palermo e i risultati gli hanno dato ragione. Qualche settimana fa è arrivata la conferma e adesso toccherà a lui guidare la squadra per provare a raggiungere la promozione in Serie B.

Il tecnico è intervenuto ai microfoni di “Trm” parlando del rapporto tra la piazza e la società, che spesso viene contestata: “La sfiducia può essere dettata dal fatto che il Palermo ha vissuto per tanto tempo il calcio vero della Serie A e della Serie B. Da qui sono passati giocatori strabilianti. Però, secondo me, oggi bisogna ringraziare questa società che ha avuto il coraggio di investire a Palermo. Se dopo Zamparini c’è stato un vuoto un motivo ci sarà. Questo presidente e questa società vanno apprezzate per quello che stanno facendo”.

Filippi è un maniaco del lavoro e lo testimonia con le sue dichiarazioni: “Da quando siamo stati confermati alla guida del Palermo stiamo lavorando. Stiamo valutando tutti i profili che possono fare al caso nostro per rinforzare la squadra. Siamo stati più giorni a parlare, stabilire i programmi precisi e li abbiamo condivisi, così come gli obiettivi. L’unica forza che ci rimane è il lavoro, posso rassicurare tutti che non c’è nessuno che sta fermo un attimo”.

In chiusura il tecnico si è concentrato sul prossimo girone di Serie C, che vedrà squadre di grosso calibro: “Le squadre del sud spendono molto di più perché ci sono piazze molto importanti. Avellino, Catanzaro, Catania, Foggia e Bari sono città che hanno una tifoseria eccellente, per essere competitiva una società deve mettere mano al portafoglio“.