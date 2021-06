Lega navale, inaugurata alla Cala la prima casa galleggiante

L'iniziativa della Lni in sinergia con il Panathlon Club Palermo e il sostegno economico della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale

PALERMO – Il polo nautico LNI “Oltre le Barriere”, alla Cala di Palermo da oggi si arricchisce della prima house boat inclusiva, un prodotto semi custom, un pezzo unico progettato dagli architetti Benedetto Inzerillo e Attilio Albeggiani e realizzata interamente da maestranze locali.

La piattaforma galleggiante – inaugurata per festeggiare i 120 anni dalla nascita della sezione – è una casa sull’acqua ormeggiata al pontile, dotata di servizio e spogliatoio, totalmente accessibili. La realizzazione di quest’opera è il frutto di anni di impegno e progetti nel sociale curati dalla sezione Palermo della Lega Navale ma anche della sinergia con il Panathlon Club Palermo e il suo presidente Andrea Vitale, ma soprattutto non sarebbe stata possibile senza il sostegno economico della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

L’house boat sarà parte del village che verrà creato in una parte dell’antistante mercato ittico, in occasione del prossimo mondiale di vela paralimpica che si terrà dal 2 al 9 ottobre. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alle attività Economiche Cettina Martorana e l’assessore per la cittadinanza solidale Maria Mantegna e l’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa.