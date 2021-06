L’Udc scalda i motori: “Pronti a esprimere un candidato sindaco”

PALERMO – L’Udc scalda i motori in vista delle Comunali di Palermo 2022 e il coordinatore cittadino Andrea Aiello annuncia le prime nomine alla guida dei dipartimenti. I centristi scaldano i motori, lavorano alla lista e piazzano Salvatore Buompasso al dipartimento Sanità, Michele Flauto allo Sviluppo economico, Carmelo Borgognone al Servizio e soccorso, Fabrizio Flenda allo Sport e Giovanni D’Amico ai Beni culturali.

“Ci presenteremo con una lista unica e con il nostro simbolo nella coalizione di centrodestra – spiega Aiello – La nostra sarà una lista aperta a esponenti politici, liberi professionisti, associazioni di volontariato, mondo dell’imprenditoria locale, movimenti giovanili, attivisti e a tutti coloro che vorranno contribuire. Stiamo costruendo una nuova classe dirigente organizzando i dipartimenti formati da un presidente, un vice e tre componenti che rappresenteranno la voce dei palermitani per il programma elettorale”. Aiello annuncia da settembre i gazebo in piazza: “Vogliamo creare un laboratorio di menti e coscienze fervide, professionalità qualificate e cittadini innamorati di Palermo pronti a spendere tempo ed energia per restituire lustro al capoluogo siciliano. Il nostro partito è oggi in grado di esprimere un candidato sindaco in possesso di tutti i requisiti, politici e morali, per adempiere all’incarico.Il governo di centrosinistra che avrebbe dovuto farsi carico delle istanze dei palermitani, trovando risposte e soluzioni concrete alle numerose emergenze, si è dimostrato desolatamente inadeguato. Disservizi pubblici di ogni sorta, abusivismo dilagante, caos rifiuti, l’onta di oltre 1000 bare accatastate ed in perenne attesa di una degna sepoltura, logorio e condizioni precarie di strade ed infrastrutture, la riattivazione inopportuna e intempestiva della Ztl che ha dato il colpo di grazia ai commercianti già provati dal Covid-19”.