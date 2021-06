“L’unico modo per contrastare la variante Delta è la doppia vaccinazione”

ROMA – “L’unico modo per contrastare la variante Delta è quello di vaccinare tutti con la seconda dose”. Lo afferma Aldo Morrone, Direttore scientifico dell’Ospedale San Gallicano di Roma, ospite su RTL 102.5. “A livello numerico noi siamo messi bene adesso, riusciremo a superare la variante Delta, ma è nata la variante Delta plus, una variante della variante, che in India – ha spiegato – è già stata individuata e costituisce un rischio per una maggiore trasmissione, ma non fa ammalare le persone e soprattutto non le uccide. C’è un unico modo di contrastare la variante Delta ed è quello di vaccinare immediatamente tutti con la seconda dose, che è forse l’errore che è stato fatto in Gran Bretagna, e cioè di aver investito tanto nella somministrazione della prima dose e di aver rallentato nella seconda”.

Quanto alla vaccinazione eterologa, “innanzitutto dovremmo migliorare il consenso informato, la firma deve essere davvero una partecipazione alla somministrazione del vaccino. Il paziente deve sentire il rapporto con il proprio medico di famiglia che gli dovrebbe confermare l’importanza di fare una seconda dose diversa dalla prima, oppure nel caso di coloro che hanno più di 60 anni si potrebbe fare con Astrazeneca che, ripeto, è comunque un vaccino che contrasta la diffusione della variante Delta”. “Sotto i 60 anni l’Aifa raccomanda una seconda dose diversa da Astrazeneca”. Morrone ha anche fatto riferimento alla conta degli anticorpi: “Noi solitamente andiamo a cercare gli anticorpi, ma questi vaccini stimolano un altro tipo di difesa immunitaria, soprattutto avviene con la seconda dose, che è quella dei linfociti T, che di solito non andiamo a cercare perché è un’indagine abbastanza complessa e costosa, ma vorrei rassicurare tutti che anche chi ha gli anticorpi bassi, ha comunque una difesa molto importante contro il virus determinata da questa altra forma di immunità che è chiamata immunità cellulo-mediata”.