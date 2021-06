Meta Catania, c’è il primo colpo: tesserato l’argentino Vaporaki

CATANIA – Programmazione e obiettivi, ma soprattutto crescita e prospettiva. La Meta Catania Bricocity dopo la grande abbuffata di emozioni della Final Four e il titolo di vice Campioni d’Italia piazza subito un colpo ad effetto in vista della prossima stagione.

La società rossazzurra comunica di aver ingaggiato per il prossimo campionato 2021-2022 il forte e talentuoso argentino, campione del mondo nel 2016 in Colombia, Costantino “Kiki” Vaporaki. Primo colpo di assoluto livello, voluto fortemente dal presidente Enrico Musumeci, per la Meta Catania Bricocity che mette in casa un giocatore.pronto ad alzare il livello qualitativo assoluto del roster etneo per la prossima stagione.

ESTERNO DI QUALITA’ Costantino Guillermo Vaporaki Tello non ha bisogno di grandi presentazioni, un laterale offensivo di straordinaria qualita’, classe 1990. Vaporaki cresce nella grande scuola del Boca Juniores e dopo una piccola parentesi italiana la sua consacrazione avviene proprio con la maglia argentina della Boca.

Nel 2015 esperienza spagnola nelle fila dello Jumilia e successivamente col Peniscola. Ultime stagioni il ritorno in patria dove ha dispensato sempre.prestazioni e rendimento di primo livello. Con la maglia Albiceleste della nazionale Argentina oltre al titolo del Mondo nel 2016 la conquista da protagonista della Coppa America 2019 e quella del 2015 in Ecuador. La Meta Catania Bricocity ringrazia per il buon esito dell’operazione la società Penta Consulting