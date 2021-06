Mirri, il gruppo Palermo FBC 1900 chiede incontro per l’azionariato

PALERMO – Palermo FBC 1900 Supporters Trust ha richiesto formalmente un incontro al presidente di Palermo F.C. Dario Mirri, con il proposito e l’invito a un immediato confronto costruttivo sulla propria proposta di azionariato popolare, già avanzata ai primi di agosto e riconfermata il 31 ottobre 2019.



L’iniziativa, fondata su un percorso da condividere con la stessa società, oggi Palermo F.C. , finora non ha ricevuto i riscontri attesi. Palermo FBC 1900 Supporters Trust si è costituita per essere soggetto rappresentativo per la partecipazione popolare nel capitale sociale, inclusiva di tutti i tifosi e cittadini supporters interessati ad attivarsi per costruire insieme il futuro del Club Palermo calcio.



Viene pertanto rinnovato l’invito al confronto, in considerazione degli ultimi fatti, nonché delle recenti dichiarazioni del presidente.