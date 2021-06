MESSINA – Il carcere Gazzi di Messina ancora al centro di mirati controlli della polizia penitenziaria, così come avvenuto nella notte appena trascorsa, nel corso della quale sono stati rinvenuti ulteriori tre telefoni cellulari.



Il ritrovamento è stato possibile grazie alle attente osservazioni del personale in servizio che, insospettito da alcuni movimenti e dalle luci all’interno di una camera detentiva, ha fatto scattare subito accurate verifiche che hanno consentito di cogliere sul fatto un detenuto intento a conversare. Gli occupanti della camera detentiva, una volta resisi conto di essere stati scoperti, hanno tentato di disfarsi del materiale in loro possesso. Tutto il materiale è stato recuperato dagli agenti dalla polizia penitenziaria in una botola dello scarico del bagno, dove appunto sono stati rinvenuti i tre telefoni.

Il Sindacato autonomo polizia penitenziaria rimarca quanto ormai sta accadendo negli istituti della provincia messinese. “Proprio ieri abbiamo espresso le nostre serie preoccupazioni in occasione dell’incontro avuto in Prefettura. Confidiamo nelle varie cariche istituzionali affinché la Polizia Penitenziaria della provincia di Messina possa essere messa nelle condizioni di poter garantire ordine e sicurezza non solo all’interno degli istituti ma per tutta la comunità. L’occasione è propedeutica per ringraziare ancora una volta tutto il personale di Polizia Penitenziaria che, con alto senso del dovere, continua a garantire standard di sicurezza nonostante gli enormi sacrifici cui è quotidianamente posta”. Complimenti agli agenti per gli ultimi importanti servizi portati a compimento sono stati espressi dal segretario nazionale Sicilia Lillo Italiano.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA