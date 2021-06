Palermo, Moses Odjer per ripartire dalla prossima Serie C

PALERMO – Umiltà, corsa, sacrificio, agonismo: queste sono alcune delle caratteristiche che ha dimostrato di avere Moses Odjer, calciatore ghanese centrocampista del Palermo. Il classe 1996 originario di Tema approda nel capoluogo siciliano a settembre del 2020, poco prima dell’inizio della stagione nel Girone C di Serie C da parte della squadra allenata (in quel periodo) da Roberto Boscaglia. E’ pur vero che Odjer conosceva già molto bene la Sicilia, avendo vestito in passato le maglie di Catania e Trapani.

E’ proprio il club etneo, infatti, che nel 2014 lo porta nell’isola e lo aggrega alla squadra Primavera. Sarà il suo primo approccio con un campionato italiano, quello di Serie B, grazie alla squadra rossazzurra, che gli permetterà anche di fare il suo esordio personale. A fine stagione, la Salernitana lo nota e decide di portarlo in Campania dove il centrocampista viene ancora ricordato con piacere. Passserà ben cinque anni con il club di Claudio Lotito, fino al gennaio 2020, quando nella sessione invernale di calciomercato verrà acquistato dal Trapani.

Con il club granata conquisterà undici presenze nel campionato cadetto, svincolandosi alla fine della stagione poi culminata con il fallimento della società trapanese. Arriva in rosanero per affontare il campionato di Serie C e nel 4-2-3-1 di Boscaglia trova imemdiatamente il suo posto da titolare. Sarà una pedina fondamentale per lo scacchiere del tecnico gelese, seppur i risultati di partita in partita non saranno del tutto positivi. Con l’esonero di Boscaglia e l’insediamento nella panchina del Palermo di Giacomo Filippi Odjer troverà meno spazio, a causa anche di qualche noia muscolare.

Resta innegabile, però, il suo apporto alla causa del club vi viale del Fante. Le prestazioni del centrocampsita ghanese sono state caratterizzate dall’esperienza ormai maturata in Italia, dove ha appreso peculiarità e difficoltà dei campionati della penisola. I margini di crescita sono tanti, ma è presente una buona base per per poter ripartire in vista della prossima stagione. Inoltre, lo stesso Odjer ha raccontato della sua felicità dell’ultimo anno vissuto a Palermo: “Ero in scadenza con la Salernitana equando ha chiamato il Palermo non ho avuto dubbi, seguo il club dai tempi in cui andava in Europa. Hanno una tifoseria pazzesca. In società mi hanno accolto tutti benissimo. Mi trovo bene con staff, ds, presidente e soprattutto con i compagni. Si è formato veramente un bel gruppo, tutti ci vogliamo bene e siamo uniti”.

Il Palermo dunque, per portare a termine l’obiettivo promozione predisposto a inizio campionato, potrebbe ancora fare affidamento su Moses Odjer. Il suo entusiasmo e le sue caratteristiche tecnico-tattiche possono permettere alla compagine di Giacomo Filippi di programmare ed eseguire al meglio gli obiettivi stagionali. La voglia di crescere e di fare bene del centrocampista rosanero completerebbero il matrimonio calcistico tra Odjer e il Palermo.