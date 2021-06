Recuperare l’autonomia perduta, centro riabilitativo all’avanguardia apre i battenti alle porte di Palermo

Una nuova realtà alle porte di Palermo in grado di venire incontro alle esigenze di quanti necessitano di un trattamento riabilitativo quale step fondamentale per tornare a vivere la quotidianità in maniera autonoma. Il Centro Riabilitativo del gruppo Karol S.p.A., con sede a Villabate in via Gibilmanna n. 50, ha aperto da poco i battenti e offre servizi di riabilitazione e ambulatoriali.



La struttura si avvale di professionisti di altissima qualità. L’équipe di fisioterapia tratta tutte le problematiche di natura traumatologica, ortopedica, neurologica e posturale in collaborazione con specialisti fisiatri e ortopedici e con l’ausilio di una strumentazione medica moderna ed efficiente (TECAR, Magneto, Laser Co2, Piscina idroterapica etc.).



L’obiettivo è recuperare, mantenere e aumentare il livello di salute e di qualità di vita. Quando i movimenti diventano difficili, dolorosi o addirittura impossibili da eseguire, incidono sulla qualità della vita e creano un’importante perdita nell’autonomia della persona. Lo scopo della riabilitazione è il recupero funzionale al fine di un pronto reintegro sociale. Attraverso una valutazione completa del paziente è possibile conoscere l’origine della patologia e individuare il trattamento personalizzato.



Non solo fisioterapia tradizionale. Al Centro Riabilitativo del gruppo Karol S.p.A. è possibile anche sottoporsi a trattamenti di Idrokinesiterapia, una terapia che prevede lo svolgimento di esercizi in acqua a scopo riabilitativo dopo un trauma, un intervento chirurgico o come prevenzione.



All’interno della struttura, inoltre, ha sede un ambulatorio polispecialistico (neurologia, cardiologia, fisioterapia e medicina interna) con visite sia in convenzione con il SSN e la Regione Siciliana che a pagamento con tariffe sostenibili con una serie di servizi aggiuntivi innovativi.



Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Centro Riabilitativo del gruppo Karol al numero 091.7659370. Da consultare anche il sito web www.karolrsa.it.