Serie D, il programama dei playoff e dei recuperi del Girone I

La Lega Nazionale Dilettanti, tramite una nota ufficiale, ha comunicato il programma delle gare rinviate nel Girone I che hanno riguardato diversi club siciliani. Gli incontri erano stati rimandati a data da destinarsi a causa di alcune positività riscontrate nel Marina di Ragusa. Tramite il comunicato ufficiale la Serie D potrà finalmente concludersi e decretare le ulteriori promozioni al campionato di Serie C 2021/2022.

“Il Dipartimento Interregionale, preso atto dei provvedimenti della ASP di Ragusa in merito alla positività riscontrata ai calciatori della Società Marina di Ragusa ed i relativi isolamenti fiduciari imposti ai componente del gruppo squadra; considerato che i recuperi della 33a giornata di Campionato del girone I del Campionato Nazionale di Serie D non possono essere programmati prima del 30.6 p.v. e che quelli della 34a oltre alle gare dei play off possono essere programmati solo nel mese di luglio; visto il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.n. 315/A del 24/6/2021, con cui è stato deliberato che per le Società che disputeranno i recuperi della 34a giornata del girone I del Campionato Nazionale Serie D 2020/2021 e le gare di play off del medesimo Campionato, il termine della stagione sportiva 2020/2021 è prorogato al 10 luglio 2021; che l’organico dei tesserati, anche a titolo temporaneo, resta immutato fino al giorno della disputadella finale di play-off 2020/ 2021; che i tesseramenti e le variazioni di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, previste dal Comunicato Ufficiale n. 269/A del 10 giugno 2021 potranno essere effettuate dal giorno successivo alla disputa della finale di play-off 2020/2021; delibera la programmazione delle gare di recupero come di seguito specificate, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari:

33a giornata mercoledì 30.6.2021

34a giornata sabato 3.7.2021

Inoltre, le gare dei play off sono così programmate:

Semifinali 7.7.2021

Finale 10.7.2021

Tutte le gare avranno inizio alle ore 17.00La L.N.D. estenderà la copertura assicurativa, per ciascun tesserato delle società impegnate nelle gare di recupero e play off, a tutto il 10.7.2021″.