Trapani: il Dattilo a Minore, poi il cambio denominazione

TRAPANI – Svolta decisivia per il futuro del club calcistico della Città di Trapani. Così come comunicato dal Comune cittadino, l’imprenditore palermitano Ettore Minore è in fase di definizione per l’acquisto del Dattilo che, successivamente, cambierà denominazione. Tramite una nota ufficiale diramata sulla prorpia pagina Facebook, il Comune annuncia dell’incontro avuto proprio con l’imprenditore.

“Cordiale incontro tra l’amministrazione comunale ed il rappresentante della Inter Trade Italia srl. La Commissione, udito il dottor Minore, esaurisce il proprio compito poiché lo stesso comunica di essere in una fase ormai avanzata della trattativa per l’acquisizione del Dattilo. Pertanto, si prende atto di quanto sopra comunicato ed al pari della volontà delle stesse di modificare la denominazione sociale atta a riportare in campo la maglia granata”.