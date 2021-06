“Una notte da favola” a Palermo con la scuola “Principessa Elena”

Docenti e genitori dell’Istituto comprensivo “Principessa Elena di Napoli”, assieme alla dirigente scolastica Bianca Guzzetta, porteranno per le strade del quartiere Altarello, sotto i balconi dei loro alunni, le “Storie di mare, di ninfe e di pirati” di Maria Grazia Maltese. L’iniziativa è “Una notte da favola”. Due gli itinerari del reading itinerante: giovedì 24 giugno via Kaggera e via Fratelli Biglia, martedì 29 giugno via Fondo Guddo e piazza San Gabriele Arcangelo. Entrambi gli itinerari partiranno alle 21.

“L’obiettivo è quello di rinsaldare i legami della comunità dopo mesi difficili, creando visioni e prospettive comuni attraverso le favole. La partecipazione è fondamentale per il destino dei nostri ragazzi”, dice Guzzetta.

“Una notte da favola – Storie affacciati ai balconi” è un’iniziativa ideata lo scorso anno durante il lockdown e realizzata poi, per la prima volta, a maggio 2020. È nata dall’idea di restare vicini ai bambini e alle bambine in un periodo che aveva destabilizzato le loro vite e aiutarli a esorcizzare le emozioni negative causate dall’emergenza sanitaria.

L’iniziativa è organizzata, nell’ambito dei patti educativi di comunità sostenuti dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale, in partenariato con le associazioni ‘a Strummula, A.C. Sutta Scupa, Edity, UniAttiva, la commissione attività sociali della V circoscrizione del Comune di Palermo, e in collaborazione con la cooperativa sociale Officina22 e l’associazione culturale Cordapazza.