PALERMO – I Finanzieri del Gruppo di Termini Imerese hanno sequestrato circa 47 Kg di pesce a un ambulante abusivo. Il commerciante non aveva l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività e non è stato in grado di esibire ai militari la documentazione relativa alla provenienza e alla tracciabilità di parte del pescato.