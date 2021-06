Acireale, “c’è troppo caldo”: hub vaccinale aperto solo di mattina

ACIREALE – In considerazione delle alte temperature registratesi e delle previsioni per i prossimi giorni, a partire da domenica 27 giugno, l’hub vaccinale di Acireale sarà aperto al pubblico solo la mattina, dalle 7 alle 13. Lo rende noto l’Asp di Catania. La decisione è stata assunta dopo il sopralluogo effettuato dal personale dell’Unità operativa complessa Prevenzione e protezione a seguito di una richiesta del sindaco di Acireale. Saranno contestualmente raddoppiate le postazioni vaccinali, in modo da garantire tutte le prenotazioni della giornata. Gli utenti saranno informati tramite sms del nuovo orario della loro prenotazione. (ANSA).