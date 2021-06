Asintomatici al Pronto Soccorso, tampone positivo prima del ricovero

CATANIA – Vanno al pronto soccorso per un ictus, un dolore addominale, un politrauma. Nulla che ha a che vedere con il Covid, ma prima del ricovero – come da direttive ministeriali – si sottopongono al tampone molecolare e scoprono di essere positivi. Positivi asintomatici. E ci sono anche vaccinati. Quello che sta accadendo negli ospedali catanesi è un segnale da non sottovalutare. Perché potrebbe voler dire che molti asintomatici potrebbero sfuggire dallo screening. E se molti continuano a non rispettare le ormai famose regole di mascherina, distanziamento sociale e igienizzazione della mani significherà continuare a contagiare anche quella, enorme, fetta di popolazione catanese che ancora non si è sottoposta al vaccino. E purtroppo – come hanno denunciato molti medici – sono migliaia quelli che mancano all’appello.

Paura e fobie sono i virus della campagna vaccinale. “Vaccinarsi però è l’unica arma. Dobbiamo vaccinarci tutti se vogliamo tornare alla normalità”. Questi sono i mantra dei medici e della comunità scientifica. Anche davanti alla diffusione della variante Delta, molta più aggressiva delle altre. Ma i no vax sono molti. E molte volte sono i ‘caregiver’ a consigliare ai genitori anziani di non vaccinarsi.

L’immunità di gregge a Catania non sembra così vicina. Ma questo è il momento con il calo dei ricoveri in cui sarebbe lodevole lavorare d’anticipo, attraverso il vaccino, per evitare un autunno come quello dello scorso anno, con il sistema sanitario al collasso nuovamente.

Che gli ospedali si sono svuotati si può ben delineare dai numeri dei ricoveri covid nei presidi del Vittorio Emanuele Policlinico San Marco. In totale sono 27 i pazienti positivi, così distribuiti 10 in malattie infettive, 11 in pneumologia, 1 in ostetricia, 1 in pediatria. Quattro sono gravi e ricoverati 2 in Rianimazione al San Marco e 2 al reparto Ecmo del Rodolico. Tra ieri e oggi non si è verificato alcun decesso, vi sono stati però 3 ricoveri a fronte di 2 dimissioni.