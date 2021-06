Catania 2030: Expo su innovazione e transizione green

CATANIA – Dal Villaggio delle acque potabili all’agorà delle startup innovative, passando per il Villaggio dell’università e della ricerca e l’Edil green expo. Saranno tra i luoghi d’incontro e dibattito del “Catania 2030: Ecomed – progettocomfort – Green expo del Mediterraneo’ che si terrà dal 14 al 16 luglio a Le Ciminere con al centro gli scenari della transizione green.

Tra i temi che saranno affrontati ci saranno anche la rigenerazione urbana finalizzata all’inclusione sociale e le strategie per la mobilità sostenibile, la lotta alla desertificazione, il green deal, l’economia circolare e la bonifica dei territori su cui insistono discariche abusive. Ci sarà anche spazio di confronto sulla gestione dei rifiuti.

“L’iniziativa – afferma Salvatore Peci, Ceo di Amazing e organizzatore di Catania 2030 – grazie alla presenza dei massimi rappresentanti delle Istituzioni, di esperti di livello internazionale e delle aziende maggiormente innovative del settore, riporterà il dibattito politico, economico e scientifico su temi strategici per il futuro delle nostre città, e non soltanto, sia con riferimento alla transizione ecologica, energetica e digitale, sia in relazione alle nuove tecnologie e infrastrutture”.

“I momenti d’incontro e di confronto – aggiunge Giusy Giacone, Direttore Marketing di Catania 2030 – saranno complessivamente 28, tra convegni, workshop e conferenze internazionali, e focalizzeranno il dibattito, come tutto il salone, intorno ai quattro focal point individuati dal comitato scientifico organizzatore: Acqua&clima, Rifiuti&risorse, Energia&mobilità, Ecoarchitettura&rigenerazione”.