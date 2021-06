Don Carlo Misilmeri: Mutolo è il nuovo allenatore

MISILMERI (PA) – La Don Carlo Misilmeri annuncia di aver ingaggiato Corrado Mutolo nel ruolo di allenatore della prima squadra. L’esperto tecnico è stato svelato nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Misilmeri, alla presenza della dirigenza al gran completo e delle maestranze dell’amministrazione locale.

Mutolo ha accumulato diverse stagioni sulle panchine di alcune tra le più importanti del panorama dilettantistico palermitano e regionale. Si annoverano nel suo curriculum campionati importanti con Sporting Palermo e Aragona, prima di assumere la guida tecnica di squadre di Eccellenza come Atletico Campofranco, Parmonval, Castelbuonese e Cus Palermo.

Nel contesto della conferenza stampa è intervenuto anche il primo cittadino Rosario Rizzolo, che ha svelato l’intenzione del Comune di Misilmeri di mettere a punto il progetto per la realizzazione di una seconda gradinata, opposta a quella già presente nella struttura intitolata alla memoria di Giovanni Aloisio. Rosario Rizzolo, sindaco di Misilmeri: “Voglio restare al fianco della Don Carlo Misilmeri e confidare nella vittoria della squadra. Sarò al sostegno del presidente Cottone che ha dimostrato grande forza economica e soprattutto umana e da tifoso. Stiamo lavorando per il progetto della gradinata, che sorgerà di fronte a quella attuale. Vogliamo credere in questa società e in questa realtà, mi auguro che insieme possiamo far volare in alto i nostri colori, magari in categorie superiori. Sono fiero della folta presenza misilmerese in squadra e del tifo che non si vedeva da tanto tempo. Il mio impegno è a 360 gradi a sostegno della società, crediamo nel grande salto della Don Carlo Misilmeri”.

Antonio Cottone, presidente Don Carlo Misilmeri: “Noi al momento vantiamo un campo sportivo, ma abbiamo intenzione – facendo tesoro dei suggerimenti del tecnico – di aggiungere alcuni tasselli che non fanno altro che aumentare il benessere di chi porterà in alto il nome del Misilmeri. Vogliamo portare avanti un progetto che unisce il calcio alla legalità e che veda spiccare il nome di Misilmeri, vogliamo creare una Academy e sfruttare le nostre strutture per il bene della comunità. Puntiamo anche allo sviluppo di risorse sia economiche che umane anche attraverso la crescita del settore giovanile.Abbiamo subito contattato il nuovo mister con il quale stiamo già facendo le prime valutazioni per rimodulare l’aspetto logistico e far crescere al meglio i nostri giocatori. Mi fa piacere presentarlo attraverso una conferenza stampa che ho fortemente voluto per cementare ulteriormente l’amalgama tra la Don Carlo Misilmeri e l’amministrazione comunale. Cercheremo di portare avanti il più possibile questo sogno che può diventare una realtà credibile. È arrivato il momento di alzare l’asticella. E come dico sempre: rispetto per tutti, paura di nessuno”.

Corrado Mutolo, allenatore Don Carlo Misilmeri: “Ringrazio la società, quando ci siamo incontrati ho capito che c’era l’intenzione di volere me fin dall’inizio. Per un allenatore ricevere fiducia al primo impatto è importante, ho fatto la scelta giusta perchè la società mi darà una mano. Ho trovato una società che in Sicilia viene definita una delle migliori per serietà e capacità di gestione. Sono orgoglioso di fare parte di questa società, ho visto la squadra in campo e mi ha stupito per attaccamento e capacità di giocare a calcio. Lo scopo è quello di far crescere tanti giocatori nel territorio, ma ci vuole pazienza e anche cultura. Stiamo creando una sinergia con i ragazzi locali che inizieranno ad allenarsi con la prima squadra per creare uno zoccolo duro di Misilmeri e del territorio”.