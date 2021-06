Enna, nominati i primari di Ortopedia e Anestesia-rianimazione

ENNA – Il direttore Generale dell’Asp di Enna, Francesco Iudica, ha stipulato i contratti di affidamento delle direzioni di due Unità Operative Complesse dell’Umberto I di Enna. I nuovi Direttori sono i dottori Ezio De Rose, Uoc Anestesia e Rianimazione, e Arcangelo Russo, Ortopedia e Traumatologia, professionisti noti e stimati.

“L’incarico sottoscritto oggi consolida il patrimonio delle professionalità e delle competenze a disposizione dell’Ospedale e dell’intera Azienda permettendoci di programmare l’assistenza sanitaria con più forza e determinazione. Il percorso finora compiuto di valorizzazione delle professionalità mediche accrescerà la qualità progettata dei servizi e dell’assistenza erogata all’utenza”, dice Iudica.

Arcangelo Russo manifesta la sua soddisfazione per il conferimento dell’incarico “che vivo – afferma – come riconoscimento anche sociale, oltre che sanitario, del ruolo che il Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Umberto I ha acquisito nel panorama sanitario. Siamo un punto importante di riferimento per l’utenza per le patologie della sfera della Traumatologia”.

L’ultimo prestigioso riconoscimento all’Unità Operativa, diretta dal dott. Arcangelo Russo, proviene dalla società scientifica SIAGASCOT che ha accreditato il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Umberto I quale “Teaching Center 2021/2022” , in particolare per chirurgia del ginocchio e artroscopia.

Ezio De Rose, Direttore della Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione si dice “onorato di dirigere il reparto, creato dal dott. Giorgio Lo Presti, e divenuto sempre più punto di riferimento per l’Ospedale e per le strutture dell’intera Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Centro di riferimento per la Terapia del Dolore nell’area centrale della Sicilia, io e la mia equipe siamo costantemente attenti e impegnati nel fronteggiare le continue sfide sanitarie e tecnologiche nell’assistenza ai pazienti”.