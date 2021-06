ROMA – Si apre oggi il weekend che porterà al Gran Premio di Stiria, ma a tenere banco nel Circus della Formula 1 è la notizia che il 18 luglio Silverstone tornerà ad ospitare 140 mila tifosi.

Una notizia “fantastica” per il presidente della F1, Stefano Domenicali, ma che non trova d’accordo il campione del mondo, Lewis Hamilton. Per il pilota e pluricampione del mondo della Mercedes la decisione di aprire le porte è “prematura”.