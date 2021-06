Lavoro e trasferimento: caos in vista al Tribunale

PALERMO – Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo ha

proclamato lo stato di agitazione dell’avvocatura. A non piacere è il rischio che gli uffici oggi ospitati nel Palazzo ex Eas, tra il vecchio e il nuovo Tribunale, nei locali di via Orsini, in precedenza occupati da Riscossione Sicilia. Un trasferimento che durerà almeno fino al 2024 per consentire i lavori di ristrutturazione. “Appaiono evidenti le gravi ricadute che si avranno sulla città, i suoi abitanti e

l’intero comparto giustizia – spiega il presidente dell’ordine Antonello Armetta -. Il futuro trasloco infatti riguarderà gli uffici maggiormente frequentati da avvocati e cittadini, ossia la sezione Lavoro, la sezione Esecuzioni Civili del Tribunale nonché l’intero Ufficio Unep. Lo scenario che si prospetta è quello di centinaia di persone che quotidianamente saranno costrette a fare la spola tra punti opposti di Palermo con conseguenze facilmente prevedibili: caos delle udienze determinato da concomitanti impegni presso la cittadella giudiziaria, una città ancora più congestionata, e soprattutto disagio per gli Avvocati e tutti gli

utenti e operatori del sistema giustizia”.

Il presidente Armetta prosegue: “Il Consiglio valuterà, unitamente a tutte le associazioni ed agli ordini del distretto, le iniziative da assumere ed assicureràmassimo coinvolgimento di tutti i colleghi. Confidiamo che il proficuo dialogo istituzionale intrapreso con il presidente della Corte d’Appello e il presidente del Tribunale, cui va dato atto di avere sempre affrontato ogni criticità di concerto con l’avvocatura, consenta di raggiungere l’obiettivo comune del mantenimento all’interno della Cittadella di tutti quegli Uffici che prevedono l’accesso al pubblico, eventualmente provando a dislocare in Via Orsini ogni ufficio che non preveda l’affluenza di Avvocati ed utenti. Con la nostra iniziativa desideriamo rivolgerci al Ministro della Giustizia Cartabia – ha concluso il Presidente Armetta – perché non possiamo astenerci dal rivendicare una immediata e definitiva soluzione della vicenda, rispettosa della attività lavorativa di tutti gli avvocati, che quotidianamente si troverebbero a fare la spola tra due zone diverse della città, dell’effettiva tutela dei diritti dei propri assistiti, della efficienza del sistema giustizia, ma rispettosa anche della cittadinanza, attesa tra l’altro l’assenza di idonee aree adibite a parcheggio nella

zona interessata dal trasferimento”.