Licata, al via il campionato regionale di Beach Handball

LICATA (AG) – Fine settimana intenso per il movimento della pallamano siciliana. Si inizia con la conclusione dell’attività indoor con lo svolgimento ad Enna, sabato 26 giugno pv, la Final Four Regionale under 13 Maschile tra Pallamano Marsala, Mattroina, HC Mascalucia e Aretusa per l’assegnazione del titolo di categoria.

Invece, per quanto riguarda il beach, ancora una domenica di pallamano che vedrà protagonista la categoria seniores maschile nella tappa regionale del Campionato Beach Handball edizione 2021. Al Lido Alikis Marianello di Licata si sfideranno la Pallamano Halikada, la Pallamano Marsala, la Pallamano Girgenti, il Giovinetto Petrosino e l’ASD Eugenio Pacelli.

Nello stesso giorno, si svolgerà il 3^ Campionato Regionale Beach Handball per la qualificazione fase finale tra l’ASD Handball Messina, l’Aetna Mascalucia, l’ASD Scicli, il Cus Palermo e la Pallamano Enna.

Le migliori 3 classificate di ciascuna tappa, disputeranno la fase finale il 3 e 4 luglio p.v. a Trapani nel Lido AC Life Style(ex Paradiso), per l’assegnazione del titolo regione e acquisire il pass per il Campionato Nazionale che si svolgerà a Misano Adriatico nel secondo fine settimana di luglio.